Последнее обновление: 27.03.2025 16:32

Лукашенко согласовал назначения руководителей некоторых предприятий и вузов

Лукашенко сегодня согласовал назначения руководителей некоторых предприятий, сообщает его пресс-служба.

Новым гендиректором Национальной киностудии «Беларусьфильм» станет Дмитрий Семенов, который до этого был замначальника управления культуры Минского горисполкома. Он сменит в «Беларусьфильме» Юрия Алексея, который руководил студией в июля 2023 года.

Гендиректором РУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания» назначен Денис Юрченко. До этого он руководил Гродненским стеклозаводом, который входит в состав холдинга.

Ректором Белорусского государственного университета транспорта назначен Николай Казаков, ранее занимавший должность проректора по учебной работе в этом вузе.

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