Иран поставил "урановый ультиматум" США в переговорах о новой ядерной сделке

Ядерные переговоры между Ираном и Соединенными Штатами "никуда не приведут", если Вашингтон будет настаивать, чтобы Тегеран полностью прекратил обогащение урана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

В воскресенье специальный представитель США Стив Уиткофф повторил позицию Вашингтона: любое новое соглашение между США и Ираном должно включать запрет на обогащение урана - процесс, который потенциально может привести к созданию ядерного оружия. В ответ Тегеран заявил, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

"Наша позиция по обогащению четкая, и мы неоднократно заявляли, что это - национальное достижение, от которого мы не откажемся", - сказал Тахт-Раванчи, которого цитирует Reuters.

Во время своего визита в страны Персидского залива на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение уже очень близко, но Иран должен действовать быстро, чтобы решить многолетний конфликт.

Американская сторона усложняет переговоры, публично высказывая позиции, отличающиеся от того, что обсуждается на частных встречах, заявил в понедельник представитель МИД Ирана.

"Несмотря на противоречивые заявления со стороны американцев, мы все еще участвуем в переговорах", - добавил Эсмаил Багаи.

Пятый раунд переговоров ожидают в Риме уже в это воскресенье, но пока ждут подтверждения, сообщил иранский чиновник агентству Reuters.