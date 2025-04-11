Иран хочет предложить США промежуточную ядерную сделку

Иран рассматривает возможность предложить Соединенным Штатам поработать с ним над промежуточной ядерной сделкой, прежде чем приступить к переговорам по всеобъемлющему соглашению. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированного собеседника и одного европейского дипломата.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп в марте установил двухмесячный срок для переговоров с Ираном по новой ядерной сделке, а тем временем приказал наращивать военную мощь США на Ближнем Востоке в качестве еще одного варианта, если дипломатия не увенчается успехом.

Если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто, Трамп может отдать приказ США нанести удар по ядерным объектам Ирана или поддержать удар Израиля по иранским объектам.

По словам собеседника, иранцы считают, что достичь сложного и высокотехнологичного ядерного соглашения за два месяца нереально, и они хотят больше времени, чтобы избежать эскалации.

Временное соглашение между США и Ираном может включать в себя приостановку некоторых иранских работ по обогащению урана, разбавление его запасов урана, обогащенного на 60%, и предоставление инспекторам ООН более широкого доступа к ядерным объектам Ирана.

Эксперты сообщили Axios, что эти шаги лишь незначительно продлят сроки разработки Ираном ядерной бомбы, но они могут помочь «укрепить доверие для переговоров по всеобъемлющему соглашению».

Временное соглашение также может включать в себя расширение механизма, который был частью ядерной сделки 2015 года. Срок действия этого механизма, который приводит в действие санкции Совета Безопасности ООН против Ирана в случае нарушения им соглашения, истекает в октябре.

Франция, Великобритания и Германия проинформировали Иран о том, что планируют инициировать этот санкционный механизм, если новое ядерное соглашение не будет достигнуто до конца июня.