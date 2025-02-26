Иран исключает прямые переговоры с США о своей ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг возможность прямых переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе его страны. Об этом сообщает агентство AFP.

На пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране Арагчи заявил, что прямые переговоры с США по ядерному вопросу исключены "до тех пор, пока будет применяться максимальное давление".

"Что касается ядерных переговоров, то позиция Исламской Республики Иран очень четкая. Мы не будем вести переговоры под давлением, угрозами или санкциями", – добавил он.

Его заявление прозвучало на следующий день после того, как США объявили о новых санкциях против Ирана, направленные против более 30 судов и людей, обвиняемых в причастности к посредничеству в продаже и поставке иранской нефти.

Эти санкции были введены после того, как президент США Дональд Трамп возобновил политику "максимального давления" в отношении Ирана, вернувшись к подходу, который он применял во время своего первого срока.

Напомним, тогда США также вышли из иранской "ядерного соглашения", которое предусматривало снятие санкций с Тегерана в обмен на ликвидацию мощностей, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.

Великобритания, Германия и Франция – в отличие от США – остались в соглашении и продолжают коммуницировать с Ираном.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заверил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не появится ядерное оружие.