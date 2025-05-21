Последнее обновление: 21.05.2025 15:59

Франция отправила разведывательное судно для слежения за теневыми танкерами РФ

Французские Военно-морские силы (ВМС) впервые направили в Балтийское море 101-метровое разведывательное судно Dupuy de Lome, которое будет перехватывать радиосигналы, связанные с деятельностью России. Об этом пишет Bild со ссылкой на немецкое издание Kieler Nachrichten.

Dupuy de Lome начал проводить разведывательную работу на Балтике, где разведки стран НАТО нуждаются в информации на фоне российской активности, в минувшую пятницу, 16 мая. Издание охарактеризовало миссию судна как секретную, официальных данных о ней пока нет.

Dupuy de Lome, который может находиться в море до 30 дней без перерыва, был отправлен в Балтийское море по приказу французского Директората военной разведки (DRM). Дальность хода судна - 300 морских миль (около 11,6 тысячи км).

Экипаж включает около ста человек - военных и гражданских специалистов.

На Балтике дежурит также немецкое разведывательное судно Oker, которое в течение нескольких недель курсирует возле Калининграда и в Финском заливе. Разведчик специализируется на перехвате и записи электромагнитных сигналов.



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