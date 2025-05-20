Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии во вторник, 20 мая, проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС), который анонсировал премьер Виктор Орбан. Об этом сообщает Telex.

Решение о выходе Венгрии из МУС поддержали 134 депутата, 37 проголосовали против и еще семеро воздержались.

Венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто объявил, что правительство в ближайшее время сообщит об этом решении генсеку ООН.

По его мнению, в последние недели деятельность МКС вызвала значительные споры, поскольку судьи "делали такие нелепые вещи", как выдача ордеров на арест умерших лидеров ХАМАС, а также ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Венгрия объявила о намерении выйти из МУС в начале апреля во время визита Нетаньяху.

Орбан ранее объяснял решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.