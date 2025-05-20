Последнее обновление: 20.05.2025 15:18

Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии во вторник, 20 мая, проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС), который анонсировал премьер Виктор Орбан. Об этом сообщает Telex.

Решение о выходе Венгрии из МУС поддержали 134 депутата, 37 проголосовали против и еще семеро воздержались.

Венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто объявил, что правительство в ближайшее время сообщит об этом решении генсеку ООН.

По его мнению, в последние недели деятельность МКС вызвала значительные споры, поскольку судьи "делали такие нелепые вещи", как выдача ордеров на арест умерших лидеров ХАМАС, а также ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Венгрия объявила о намерении выйти из МУС в начале апреля во время визита Нетаньяху.

Орбан ранее объяснял решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование