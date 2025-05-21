Трамп анонсировал создание за три года новейшей системы ПРО

Дональд Трамп объявил о планах создать над США новую систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" (Golden Dome) общей стоимостью $175 млрд.

Выступая на пресс-брифинге в Белом доме 20 мая, президент США назвал новую систему "ракетным щитом для защиты от ракетных ударов из-за рубежа".

По словам Трампа, новая система сможет сбивать гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты. Она будет развернута на земле, в море и в космосе. "Часть радаров и перехватчиков разместят в космосе", - уточнил республиканец. Министр обороны США Пит Хегсет на том же брифинге уточнил, что новая система будет предназначена для перехвата разных видов ракет и беспилотников независимо от того, идет речь об обычном или ядерном оружии.

Дональд Трамп указал, что система должна вступить в строй к концу его президентского срока, то есть "примерно через три года". По его утверждению, власти Канады хотят присоединиться к системе ПРО, об этом предстоят переговоры. Руководителем программы "Золотого купола" станет замначальника Космических сил США генерал Майкл Гетлейн.

Трамп упомянул об израильской системе ПРО со схожим названием "Железный купол", подчеркнув при этом, что американский "Золотой купол" будет "гораздо более совершенным".

Глава Белого дома не назвал какую-либо конкретную страну, которая может угрожать США ракетами. Однако он сказал, что "Золотой купол" сможет перехватить ракеты, даже если они запущены "из другой части мира или из космоса".