Романчук назвал ВНС расширенным селекторным совещанием

Запланированное на 11-12 февраля Всебелорусское народное собрание руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук назвал «расширенным селекторным совещанием».

«Расширенное селекторное совещание - это не про национальный диалог, гражданское примирение, партнерство и солидарность; проигнорирует судилища над журналистами, активистами и обыкновенными людьми», - заявил Романчук, отметив, что в Минске соберутся «представители номенклатурно-силовых групп и их коммерческих партнеров».

«Распорядители и потребители чужого будут решать, как им продолжать забирать деньги людей, как им переиграть науку, историю, здравый смысл и совесть. Это собрание - скопление фальши, концентрация лукавства, проявление ханжества, торжество правообнулителей и очковтирательство ОМОНоэкономики», - говорит экономист, указывая, что мероприятие не имеет никакого отношения к народу.

«О выборе делегатов вообще речь не идет. О представительстве разных точек зрения не может быть и речи. Нет оснований считать данное мероприятие народным. Ни по представительству ценностей, ни по политическим, гражданским предпочтениям, ни по отношению к собственности, власти и миру. В белорусском народе присутствует многообразие отношений, мнений и предпочтений. Образно говоря, белорусский народ — это земля, воздух, вода, леса, луга, города и села. На ВНС же будет представлен только асфальт. Поэтому статус участников — статисты очередного селекторного совещания с участием Александра Лукашенко», - заключил Романчук.

По его словам, на сходку собрали тех, кто «гладит власть по шерстке; мастерски очковтирает; согласен с тем, что «иногда не до закона»; закрывает глаза на массовые зверства, пытки, убийства и гуманитарную катастрофу; игнорирует науку, правду и факты в сфере экономики, финансов и управления; жаждет крови/страданий/лишений своих соотечественников только потому, что они выступают за другой флаг, правдивую историю, демократическую власть и экономическую свободу».