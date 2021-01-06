Не менее 18 человек были задержаны в Минске во вторник, 5 января

Силовики в минувший вторник, 5 января, задержали не менее 18 жителей Минска, вышедших вечером на дворовые прогулки и районные встречи в 150-й день протестов.

По данным правозащитного центра «Весна», не менее 10 человек были задержаны только в районах Уручье и Новая Боровая.

Волонтеры канала «Списки задержанных» уже опубликовали список, содержащий имена 18 задержанных в прошедший вторник.

Вечерние акции гражданского протеста прошли во многих районах Минска.

«В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют всебеларусскими и народными. Очевидно, что тот, кто позволяет себе бить беларуса, не имеет никакого права представлять его интересы. Мы не перевернём никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием. Мы будем стоять на своём, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем», - заявила Светлана Тихановская, комментируя очередной приступ задержаний граждан во дворах своих же домов.