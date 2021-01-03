Последнее обновление: 03.01.2021 14:17

В первое воскресенье 2021 года беларусы вышли на акции протеста

В Беларуси в первое воскресенье нового года, 3 января, возобновились акции протеста против режима Лукашенко.

В разных районах Минска жители вышли на районные марши против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих. Они несли бело-красно-белые флаги и зонты, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!".

Акции прошли в Сухарево, Уручье, Захарова-Пулихова, Спортивной и других районах Минска. Первые протестные прогулки начались еще до рассвета.

Жители Минска также провели акцию солидарности с независимыми журналистами на крыльце здания факультета журналистики Белорусского госуниверситета.

По данным волонтеров уже задержан 1 человек. За предыдущие 3 дня – с 31 декабря по 2 января – в Беларуси за протесты были задержаны не менее 12 человек.

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