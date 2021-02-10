Латушко анонсировал план беларуского освобождения

В рамках представленной Светланой Тихановской общей стратегии победы беларусов Народное Антикризисное Управление изложило своей план освобождения страны от гнета режима состоящий из двух этапов.

Первый этап предполагает масштабное давление на режим и мобилизация общества.

«Мы объединяем наши усилия с сегодняшнего дня и весной 2021 года», - заявил глава НАУ Павел Латушко.

«Масштабное давление даст результат. Координация всех политических структур, общественных объединений и гражданских инициатив помогает эффективно реализовать проекты в ряде направлений: экономическое давление; внешнеполитическое давление; противодействие пропаганде; переход чиновников на сторону народа; активные действия силовиков на стороне народа», - поясняет он.

Второй этап даст адекватный ответ на преступления диктатуры в формате, к которому будет готово общество, а также предполагает активное гражданское сопротивление и возвращение демократических сил в страну.

«Одновременно с давлением по всем направлениям мы предлагаем провести Цифровой референдум. Мы хотим, чтобы беларусы смогли выразить волю народа так, чтобы режим не смог ее скрыть или украсть. Когда мы получим достаточно голосов на Цифровом референдуме – это будет мощный сигнал для режима Лукашенко: или проведение Республиканского референдума с независимым составом ЦИК, или активное гражданское сопротивление режиму как адекватный ответ на преступное удержание власти силовыми методами», - подчеркнул он.