Последнее обновление: 10.02.2021 12:26

Латушко анонсировал план беларуского освобождения

В рамках представленной Светланой Тихановской общей стратегии победы беларусов Народное Антикризисное Управление изложило своей план освобождения страны от гнета режима состоящий из двух этапов.

Первый этап предполагает масштабное давление на режим и мобилизация общества.

«Мы объединяем наши усилия с сегодняшнего дня и весной 2021 года», - заявил глава НАУ Павел Латушко.

«Масштабное давление даст результат. Координация всех политических структур, общественных объединений и гражданских инициатив помогает эффективно реализовать проекты в ряде направлений: экономическое давление; внешнеполитическое давление; противодействие пропаганде; переход чиновников на сторону народа; активные действия силовиков на стороне народа», - поясняет он.

Второй этап даст адекватный ответ на преступления диктатуры в формате, к которому будет готово общество, а также предполагает активное гражданское сопротивление и возвращение демократических сил в страну.

«Одновременно с давлением по всем направлениям мы предлагаем провести Цифровой референдум. Мы хотим, чтобы беларусы смогли выразить волю народа так, чтобы режим не смог ее скрыть или украсть. Когда мы получим достаточно голосов на Цифровом референдуме – это будет мощный сигнал для режима Лукашенко: или проведение Республиканского референдума с независимым составом ЦИК, или активное гражданское сопротивление режиму как адекватный ответ на преступное удержание власти силовыми методами», - подчеркнул он.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование