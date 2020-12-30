Альтернативное посольство Беларуси начало выдавать паспорта

Активисты творческого проекта "Посольство свободной демократической Республики Беларусь" начали в Берлине выпускать и выдавать альтернативные паспорта страны, которую еще только предстоит построить после свержения режима Лукашенко.

Имеющееся гражданство соискателя такого символического паспорта значения не имеет. Получить его может любой желающий. Единственное требование - подписанное заявление о том, что он не поддерживает диктатуру ни в каком ее проявлении. Обладателями таких документов уже стали около сотни человек, передает DW.

Оформление происходит прямо на месте: около деревянного вагончика с бело-красно-белым флагом, рядом с которым уже 4 месяца практически ежедневно проводятся информационные и культурные мероприятия, посвященные протестному движению в Беларуси. Вагончик альтернативного посольства установлен прямо напротив того здания в Берлине, в котором находится официальное дипломатическое представительство РБ.

Символический паспорт оформлен в цветах исторического бело-красно-белого флага Беларуси. В документе 16 страниц, на которых указаны фамилия, имя и отчество владельца, есть его подпись, информация о дате выдачи, печать, данные о супруге, детях и даже домашних животных, а также список стран мира, в которых владелец уже побывал. Надпись в паспорте гласит, что он годен на протяжении всего времени, "пока владелец документа не поддерживает диктатуру".