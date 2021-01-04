СК отказал журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой в свидании с мужем

Следственный комитет отказал журналистке телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой (Бахваловой) в свидании с мужем.

Как сообщает Белорусская ассоциации журналистов, отказ следователь объяснил тем, что Андреева может уйти от правосудия и оказать «незаконное воздействие на лиц, которые участвуют в уголовном процессе».

Ранее Следственный комитет отказал в освобождении Андреевой из-под стражи под поручительство председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и других известных представителей СМИ, передает БелаПАН.

«В ходе предварительного расследования собраны исчерпывающие доказательства в достаточном объеме, которые указывают на совершение Бахваловой К.А. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Республики Беларусь», — цитирует БАЖ постановление СК.

Ранее Следственный комитет отклонил аналогичное ходатайство в отношении коллеги Андреевой Дарьи Чульцовой.

Андрееву и Чульцову задержали 15 ноября после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске. 24 ноября белорусские правозащитники признали их политзаключенными.