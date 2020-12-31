Руководителям Press Club Belarus предъявлено обвинение

Основательнице учреждения «Пресс-клуб» Юлии Слуцкой 31 декабря предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Как сообщил адвокат Антон Гашинский, она останется под стражей до 23 февраля, передает Белапан.

Как представитель адвокатского бюро, которое защищает четырех задержанных сотрудников «Пресс-клуба», Гашинский также сообщил, что директору учреждения Сергею Ольшевскому предъявлено обвинение по части 6 статьи 16 (соучастие в преступлении) в совершении преступления по части 2 статьи 243-й.

Утром 31 декабря в суде Партизанского района Минска состоялось рассмотрение жалобы защиты Слуцкой на ее задержание. «Жалобу суд рассмотрел и отказал. Будем обжаловать», — констатировал Гашинский.

Он отметил, что по другим задержанным сотрудникам «Пресс-клуба» пока информации нет.

22 декабря в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников прошли обыски и осмотры. После этого были задержаны шесть человек: основательница учреждения Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой, а также Ксения Луцкина — экс-сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба».