Полиция Украины получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Национальная полиция Украины получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления», — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что часть информации была опубликована в интернете. На аудиозаписях человек с голосом экс-главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева и якобы два сотрудника контртеррористического подразделения «Альфа» обсуждают вопрос убийства Шеремета. В частности, обсуждалось отравление с использованием токсичных веществ, а также подрыв.

Также в сообщении сказано, что полиция Украины получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

Павел Шеремет был убит в центре Киева в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля. Фигурантами уголовного дела проходят пять человек: медсестра парашютно-десантного батальона Яна Дугарь, добровольцы Владислав и Инна Грищенко, а также волонтер Юлия Кузьменко и ее сожитель, музыкант Андрей Антоненко.

В июле журналисту открыли памятник в Киеве. Памятник представляет собой выполненный из камня белый лист бумаги с именем журналиста.