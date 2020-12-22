ДФР объяснил обыски у сотрудников Press Club Belarus

Департамент финансовых расследований КГК Беларуси объяснил обыски у сотрудников Press Club Belarus и задержание основателя клуба Юлии Слуцкой проверкой фактов нарушения налогового законодательства.

"Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа", - говорится в сообщении пресс-службы КГК РБ.

Как сообщалось, сегодня была задержана и доставлена в ДФР основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая.

Силовики провели обыск в ее квартире и офисе клуба. Также обыски прошли у сотрудников клуба Аллы Шарко, Сергея Ольшевского, а также у директора «Академии Пресс-клуба» Сергея Якупова.