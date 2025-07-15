Украинская компания создала комплекс из 100 дронов, способных поражать цели на 30 км

Киевский стартап "Четвертий Закон" привлекла финансирование от венчурных фондов и инвесторов из Европы, США и Канады.

Компания представила свой главный продукт – модуль автономного управления TFL-1 для FPV-дронов, позволяющий передавать управление искусственному интеллекту на последних сотнях метров полета.

По словам стартапа, этот модуль значительно повышает эффективность боевых задач, позволяя дронам обходить радиоэлектронные помехи и преодолевать радиогоризонт. Как подтверждают в Вооруженных Силах Украины, в частности в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, система уже используется на фронте и помогает пилотам точнее поражать цели даже в сложных условиях, пишут украинские СМИ.

Помимо модуля, "Четвертый Закон" создал комплекс Лупинис-10-TFL-1 – это группа из 100 автономных FPV-дронов. Они могут нести груз до 3,5 кг и поражать цели на расстоянии до 30 километров. В комплект также входит наземная станция управления и дополнительное оборудование.

Компания планирует постепенно совершенствовать автономность дронов – от помощи на заключительном этапе полета до полностью автономного взлета и посадки. Они также хотят внедрять эти технологии не только в квадрокоптеры, но и в самолеты, ракеты и морские дроны.

После успешного внедрения в Вооруженные силы Украины, "Четвертый Закон" планирует развивать свои технологии и для гражданских сфер, где автономные системы могут помогать в логистике, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.