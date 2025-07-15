Около 50 нелегальных мигрантов пытались прорваться в Польшу из Беларуси

В Пограничной страже Польши заявили о попытке крупной группы нелегальных мигрантов прорваться через белорусско-польскую границу.

"Попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы. В зоне ответственности пограничного поста в Мельнике (населенный пункт близ границы с Брестской областью) около 50 иностранцев попытались незаконно пересечь границу из Беларуси в Польшу", - говорится в сообщении.

Все нелегальные мигранты были задержаны сотрудниками Пограничной стражи.

Накануне сообщалось о нападении нелегальных мигрантов на польских военных. Представитель военной группировки в Подляском воеводстве Польши WZZ Podlasie Блажей Лукашевский заявлял, что группа польских военных, задействованных в усилении границы с Беларусью, подверглась нападению нелегальных мигрантов, один из солдат получил ранение. Пострадавший военный был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильное, но пока выйти на службу он не может.