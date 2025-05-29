Украина впервые применила дрон-носитель с ИИ

Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они способны автономно находить и поражать цели: от вражеских самолетов до ПВО и объектов критической инфраструктуры.

При дистанции до 100 км дрон может возвращаться для повторного использования.

Стоимость одной миссии составляет $10 тысяч, что в 300-500 раз дешевле запуска ракеты.

Система SmartPilot работает без GPS, используя визуально-инерционную навигацию с камерами, а LIDAR повышает точность.

Искусственный интеллект самостоятельно определяет и выбирает цели.