США с начала 2026 года введут новый визовый сбор в размере $250

С начала 2026 года США могут ввести новый обязательный сбор под названием Visa Integrity Fee для всех, кто подает на неиммиграционные визы, включая туристические (B1/B2) и студенческие.

Сумма сбора составит $250, и он будет взиматься в дополнение к уже существующим визовым платежам.

Таким образом, за получение, например, туристической визы в США с 2026 года может потребоваться заплатить $435 вместо нынешних $185. Новый сбор, как предполагается, можно будет вернуть, если обладатель визы использует ее строго по назначению, то есть не нарушит правила пребывания и, например, не будет нелегально работать. Однако конкретный механизм возврата пока не разработан.

Этот сбор стал частью масштабного иммиграционного пакета, одобренного 4 июля и инициированного командой Дональда Трампа. Помимо Visa Integrity Fee, закон включает: сбор $24 за подачу формы I-94 (документ, фиксирующий въезд и выезд из США), сборы от $500 за подачу заявления на временную защиту (TPS) и статус беженца, плату за продление этих статусов.

Закон уже опубликован на сайте Конгресса США. Визовые изменения вызвали критику со стороны правозащитников и международных образовательных организаций, поскольку могут значительно усложнить доступ к визам для законопослушных заявителей.