Еврокомиссия согласовала включение Украины в зону роуминга ЕС с 2026 года

Европейская комиссия согласовала интегрирование Украины в зону роуминга ЕС, начиная с 1 января 2026 года. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Еврокомиссия согласовала предоставление Украине так называемого роумингового безвиза – присоединение к политике ЕС Roam like at Home.

Сегодня же правительство одобрило решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга.

"Это часть процедуры финализации получения "роумингового безвиза", – добавил Шмыгаль.

На практике это будет означать, что путешественники из Украины в странах ЕС и граждане ЕС в Украине смогут пользоваться мобильной связью по тарифам своих домашних операторов – без дополнительных платежей.

Это касается звонков, текстовых сообщений и мобильного интернета.

Планируется, что качество связи и скорость интернета будут оставаться такими же, как и дома, а доступ к экстренным службам будет бесплатным.