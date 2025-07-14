Последнее обновление: 14.07.2025 09:41

Белорусское гражданство получили еще 245 человек

Лукашенко 12 июля подписал указ № 271 о приеме в белорусское гражданство 245 человек, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, удовлетворены заявления о приеме в гражданство Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в нашей стране.

Новыми гражданами Беларуси стали лица, прибывшие из 16 государств: Украины, России, Молдовы, Казахстана, Армении, Латвии, Египта, Ирана, Ливана, Сирии и других.

Одновременно принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, "неоднократно нарушавших законы Беларуси".



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