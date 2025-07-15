В Японии создадут орган по делам иностранцев

Япония создает новый правительственный орган для решения проблем, вызванных быстрым ростом числа иностранцев, прибывающих в страну. Об этом сообщает Al Arabia.

“Этот орган будет служить межведомственным центром управления для реагирования на такие проблемы, как преступность и чрезмерный поток иностранных туристов”, - говориться в сообщении правительства.

Япония долгое время внедряла строгие иммиграционные законы, но постепенно смягчала их, чтобы компенсировать сокращение и старение рабочей силы.

В прошлом году число иностранных граждан, прибывших в Японию, достигло рекордного уровня в 3,8 миллиона человек.