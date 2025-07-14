Последнее обновление: 14.07.2025 09:41

Германия получит с завода первые собственные ракеты для Patriot в 2026-2027 году

Германия получит первые ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot с новых собственных мощностей в конце 2026 – начале 2027 года. Об этом сказал немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг во время брифинга для журналистов в Киеве 12 июля.

Фройдинга спросили, какова ситуация с способностью Германии самостоятельно производить ракеты-перехватчики для системы ПВО Patriot.

"Мы начали строить свои производственные линии для ракет этого типа в Германии. Первые поставки оттуда будут готовы не раньше 2026 года, в лучшем случае, или в начале 2027 года", – рассказал генерал-майор.

Его попросили уточнить, будет ли Германия иметь свободу решений в том, как распоряжаться этими ракетами, в частности передавать Украине – учитывая, что это американская технология.

"Это будет независимо. Это будет новая производственная линия, европейская производственная линия", – ответил Фройдинг.

Также Фройдинг рассказал о переговорах, которые ведет Германия по приобретению в США ЗРК Patriot для передачи их Украине.

Кроме того, он объявил, что Украина уже в июле получит первые дальнобойные средства, производство которых профинансировала Германия, и подтвердил работу над проектом по дронам-перехватчикам.

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование