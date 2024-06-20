Rheinmetall получил рекордный на поставку боеприпасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о получении крупнейшего в истории компании заказа на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов для Бундесвера. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Общая стоимость контракта на поставку боеприпасов составит около €8,5 млрд евро.

Контракт был подписан 20 июня Аннетт Ленигк-Эмден, президентом Федерального ведомства Бундесвера по вопросам оборудования, информационных технологий и технической поддержки (BAAINBw), и представителями Rheinmetall.

Действующий рамочный контракт был значительно расширен. Основной целью заказа является пополнение запасов Бундесвера и его союзников, а также поддержка Украины.

Поставки должны начаться в начале 2025 года. Основным покупателем будет Германия, которая обеспечит часть поставок в Украину.

Кроме того, в заказе также участвуют страны-партнеры – Нидерланды, Эстония и Дания.

В то же время был заключен первичный договор об отступлении от рамочного контракта для обеспечения загрузки мощностей нового завода, строящегося в Унтерлюссе в Германии, на этапе запуска.

Этот заказ также включает поставку снарядов калибра 155 мм в различных модификациях общей стоимостью около 880 млн евро. Поставки также запланированы на 2025 год.

В компании ожидают, что в ближайшие годы количество заказов будет расти и в дальнейшем.