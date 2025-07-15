Ответные пошлины ЕС на товары из США могут нанести удар по Boeing

Список товаров из США на сумму €72 млрд, представленный Еврокомиссией (ЕК) для введения торговых тарифов в ответ на решение США обложить с 1 августа весь экспорт ЕС пошлинами в 30%, включает промышленные товары в размере €65,7 млрд, а также сельхозпродукцию почти на €6,4 млрд. Об этом пишет газета Politico, ознакомившаяся с 200-страничным списком ЕК.

По сведениям издания, самой крупной позицией являются самолеты и авиакомплектующие (€11 млрд), что потенциально может нанести серьезный удар по авиапроизводителю Boeing. Затем по стоимости идет машинное оборудование, автомобили и комплектующие к ним, а также химикаты и пластмассы, медицинские приборы и оборудование.

Во второй список попал и американский виски, несмотря на активное лоббирование со стороны Франции, Италии и Ирландии, стремящихся защитить алкогольную индустрию "от эскалации торговой войны". Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран Евросоюза алкогольных напитков, включая вина, если сообщество не отменит тарифы на американский виски.

Первый пакет в €21 млрд Еврокомиссия утвердила еще весной в ответ на введение США 10-процентных пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Однако Евросоюз пока отложил их введение в силу, надеясь достичь договоренности с США об отмене всех пошлин, при этом американские пошлины на сталь и алюминий из ЕС продолжают действовать.

Президент США Дональд Трамп опубликовал 12 июля на своей странице в соцсети Truth Social письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%. Аналогичные меры объявлены в отношении Мексики.

Как заявил американский президент, пошлины будут отменены, если ЕС и Мексика начнут производить свою продукцию на территории США. При этом он отметил, что в случае ответных действий и введения контрмер к 30-процентным пошлинам, которые Вашингтон намерен взимать, будет добавлена сумма, на которую власти Евросоюза и Мексики решат поднять свои тарифы на американскую продукцию.