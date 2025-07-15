В Беларуси производство сельхозпродукции в январе-июне снизилось на 2,7%

В январе-июне 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 12,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню января-июня 2024 г.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 12,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Снижение темпа производства обусловлено более поздними сроками начала уборки и заготовки кормов в текущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 902,4 тыс. тонн, молока – 4582,6 тыс. тонн, яиц получено 1945,8 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,1%, яиц – 88%.

На 1 июля 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2 млн голов.

В сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2 млн тонн кормовых единиц, в расчете на условную голову для общественного поголовья скота – 6,8 центнера кормовых единиц.