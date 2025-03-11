В Беларуси численность КРС за 2024 год снизилась на 2,4%, свиней – на 12%

В Беларуси на 1 января 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, 2,2 млн голов свиней, 51,4 млн голов птицы. Об этом сообщает Белстат.

Таким образом, поголовье крупного рогатого скота за 2024 год снизилось на 0,1 млн, или на 2,4%, свиней – на 0,3 млн, или на 12%. При этом численность птицы увеличилась на 1,5 млн, или на 3%.

Хозяйствами всех категорий за 2024 год произведено скота и птицы (в живом весе) 1826,5 тыс. тонн, что на 2,6% больше по сравнению с 2023 годом. Реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1793,7 тыс. тонн (на 4,8% больше уровня 2023 года). Основная доля в объеме реализации приходилась на птицу (40,5%, в 2023 году – 39%).

Произведено молока 8751,1 тыс. тонн (на 5% больше уровня 2023 года), яиц получено 3713,2 млн штук (на 8% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,2% поголовья крупного рогатого скота, 92,6% поголовья птицы, 91,4% поголовья свиней, 97,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% производства молока и 86,8% производства яиц.