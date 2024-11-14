Сельхозпроизводство в Беларуси за январь-октябрь увеличилось на 3,2%

В Беларуси в январе-октябре 2024 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 32,1 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2023 г. в сопоставимых ценах на 3,2%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 25,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1527,3 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в январе-октябре 2023 г., молока – 7344,5 тыс. тонн (на 5,3% больше), яиц получено 3124,4 млн штук (на 10,1% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,8% молока и 85,9% производства яиц.

На 1 ноября 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,1 млн голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 6,5 млн тонн, что на 5,3% больше, чем на соответствующую дату 2023 года, при средней урожайности 32 центнера с одного гектара убранной площади.

Рапса намолочено 1,1 млн тонн (на 11,4% больше) при средней урожайности 28 центнеров.

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2024 г. накопано картофеля 534,8 тыс. тонн при средней урожайности 302 центнера с одного гектара.

На начало ноября текущего года овощи убраны с 90,6% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 162,8 тыс. тонн при средней урожайности 319 центнеров с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 82,1% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 3,7 млн. тонн, что на 7% больше, чем на соответствующую дату 2023 года, при средней урожайности 446 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 94,1% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 2,3 млн. тонн (на 30,3% больше) при средней урожайности 78,8 центнера с одного гектара.

На 1 ноября 2024 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1643,8 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 474,9 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 542,5 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2024 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 14,5 млн тонн кормовых единиц (на 8,1% больше, чем на 1 ноября 2023 г.), из них кормов из трав – 9,3 млн тонн (на 4,2% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 35,3 центнера кормовых единиц (на 10,3% больше), кормов из трав – 30,9 центнера (на 6,9% больше).