Сельхозпроизводство в Беларуси за январь-ноябрь увеличилось на 3,3%

В январе-ноябре 2024 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 34,3 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2023 г. в сопоставимых ценах на 3,3%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 27,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1676 тыс. тонн, что на 2,9% больше, чем в январе-ноябре 2023 г., молока – 8027 тыс. тонн (на 5,1% больше), яиц получено 3403,3 млн штук (на 8,9% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,8% молока и 86,5% производства яиц.

На 1 декабря 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,1 млн голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 14,9 млн тонн кормовых единиц, что на 6,8% больше, чем в 2023 году, из них кормов из трав – 9,5 млн тонн (на 3,6% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 37 центнеров кормовых единиц (на 10,1% больше), кормов из трав – 31,6 центнера (на 6% больше).