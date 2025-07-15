Индекс доверия инвесторов к экономике ФРГ ZEW в июле вырос до максимума с февраля 2022 года

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в июле 2025 года вырос до плюс 52,7 пункта с плюс 47,5 пункта в июне. Об этом свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.

Показатель растет третий месяц подряд. Показатель является самой высокой отметкой с февраля 2022 года.

Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в этом месяце вырос до минус 59,5 пункта с минус 72 пунктов месяцем ранее.

"После значительного улучшения ситуации за последние два месяца позитивные настроения инвесторов укрепились. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную с глобальными торговыми конфликтами, почти две трети экспертов ожидают улучшение немецкой экономики. Надежда на скорое разрешение таможенного спора между США и ЕС, а также потенциальные экономические стимулы со стороны запланированной федеральной программы немедленных инвестиций доминируют в картине настроений", - отметил президент ZEW Ахим Вамбах.

Индекс делового доверия к экономике еврозоны института ZEW в текущем месяце вырос до плюс 36,1 пункта с плюс 35,3 пункта месяцем ранее. Показатель текущей экономической ситуации в еврозоне повысился на 6,5 п. до минус 24,2 пункта.