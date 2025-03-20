Двух белорусов с кустарным беспилотником задержали в приграничье с Литвой

Лидские пограничники 19 марта в районе населенного пункта Дотишки Вороновского района в погранзоне заметили легковой автомобиль.

Как сообщает Госпогранкомитет, при его осмотре обнаружен беспилотник кустарного производства, пульт управления, 12 аккумуляторных батарей, тепловизор, а также Wi-Fi роутер. В результате розыска задержаны двое владельцев обнаруженного имущества.

Беспилотник и комплектующие изъяты и доставлены в управление Лидского погранотряда. В отношении белорусов начат административный процесс за нарушение пограничного режима.

В Беларуси содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).