Последнее обновление: 20.03.2025 18:07

Двух белорусов с кустарным беспилотником задержали в приграничье с Литвой

Лидские пограничники 19 марта в районе населенного пункта Дотишки Вороновского района в погранзоне заметили легковой автомобиль.

Как сообщает Госпогранкомитет, при его осмотре обнаружен беспилотник кустарного производства, пульт управления, 12 аккумуляторных батарей, тепловизор, а также Wi-Fi роутер. В результате розыска задержаны двое владельцев обнаруженного имущества.

Беспилотник и комплектующие изъяты и доставлены в управление Лидского погранотряда. В отношении белорусов начат административный процесс за нарушение пограничного режима.

В Беларуси содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).

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