За сутки пограничники по наводке задержали четверых белорусов с беспилотниками. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, все случаи обнаружения дронов в пограничной зоне произошли 5 февраля на белорусско-литовской границе.

«Лидские пограничники в агрогородке Трабы Ивьевского района в ходе реализации оперативной информации при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома задержали белоруса. При осмотре его жилища обнаружены два беспилотных летательных аппарата, четыре пульта дистанционного управления и двадцать пять аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, комплектующие к БЛА, а также планшет», - говорится в сообщении ведомства.

Спустя несколько часов вблизи хутора Альтария Ивьевского района у местного жителя также был выявлен беспилотник, комплектующие и прибор ночного видения.

В этот же день гродненские пограничники в населенном пункте Свентоянск Гродненской области выявили двоих белорусов. Они безуспешно попытались скрыться от военнослужащих. На месте происшествия обнаружены беспилотник мультироторного типа, пульт управления и аккумуляторы к нему, а также радиостанция и тепловизор. Задержанных поместили в ИВС Гродненской погрангруппы.

В отношении всех начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Двое из них также будут привлечены к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников органов погранслужбы.

ГПК напоминает, что за нарушение пограничного режима предусмотрен штрафа до 50 базовых величин, а за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица — до 100 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.