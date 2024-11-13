Последнее обновление: 13.11.2024 14:36

Белорусские пограничники похвастались изъятием беспилотника самолетного типа с катапультой

Лидские пограничники совместно со сморгонскими 12 ноября в Поставском районе, в 14 километрах от литовской границы, задержали по наводке трех граждан Беларуси.

Как сообщает Госпогранкомитет РБ, при себе у мужчин был беспилотник самолетного типа кустарного производства, средства для его запуска и ноутбук.

Дрон с комплектующими изъят и доставлен на пограничную комендатуру «Поставы» для проведения дальнейшего разбирательства. За нарушение пограничного режима в отношении задержанных лиц начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь.

Власти Беларуси с 1 апреля запретили ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию, изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой без разрешения.

Кроме того, содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).

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