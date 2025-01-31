Белорусские пограничники по наводке выявляют беспилотники. Это следует из сообщения Госпогранкомитета Беларуси.

"Сотрудники Лидского пограничного отряда 29 января в н.п. Вашкели Вороновского района в ходе реализации оперативной информации при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома обнаружили беспилотный летательный аппарат, пульты, аккумуляторные батареи, зарядные станции, комплектующие к БЛА и приборы ночного видения, тепловизор, а также планшет. Второй случай произошел вблизи н.п. Посольч, где также был выявлен беспилотник, комплектующие и катапульта ", - говорится в сообщении ведомства.

Обнаруженные беспилотники и комплектующие доставлены в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства. Начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь (нарушение пограничного режима).

С начала года лидские пограничники изъяли уже 4 беспилотника. Предыдущий случай произошел 14 января также в Вороновском районе.

Как известно, с 1 апреля 2024 года запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой без соответствующего разрешения.

Кроме того, содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).