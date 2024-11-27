Последнее обновление: 27.11.2024 14:58

Лидские пограничники задержали двух белорусов с беспилотниками

Военнослужащие Лидского погранотряда 26 ноября в районе населенного пункта Вороново в ходе реализации оперативной информации (по наводке) при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома задержали двоих местных жителей.

Как сообщает Госпогранкомитет, по месту жительства одного из задержанных были выявлены беспилотный летательный аппарат мультироторного типа, пульт управления к нему и аккумуляторные батареи. В Лиде в гаражном кооперативе у второго злоумышленника также обнаружен беспилотник с пультом управления.

Коптеры и комплектующие изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении белорусов начат административный процесс за нарушение пограничного режима.

В Беларуси с 1 апреля запрещен ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства синеокой без разрешения.

Кроме того, за содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе могут влепить штраф до 50 базовых величин.

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