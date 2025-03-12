Последнее обновление: 12.03.2025 14:38

Белорусские пограничники похвастались изъятием кустарного беспилотника у жителя Лиды

Лидские пограничники 10 марта в районе н.п. Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области, находящемся в нескольких километрах от литовской границы, по наводке задержали местного жителя.

Как сообщает Госпогранкомитет, при себе у мужчины был беспилотный летательный аппарат кустарного производства с двумя аккумуляторами.

Беспилотник и комплектующие изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда. В отношении задержанного начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь (нарушение пограничного режима).

Власти Беларуси запретили ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой без соответствующего разрешения.

Кроме того, содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).

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