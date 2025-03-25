Последнее обновление: 25.03.2025 18:21

Пограничники похвастались очередным задержанием белорусов с беспилотником и метеозондом

Госпогранкомитет сообщил о задержании двух белорусов с беспилотником и метеозондом.

Согласно информации, два случая зафиксированы на приграничной территории в Гродненской области.

В первом случае лидские пограничники по наводке 21 марта в населенном пункте Радунь Вороновского района при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома задержали белоруса. При осмотре его дома обнаруженный беспилотник кустарного производства изъяли.

В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Ему грозит штраф до 50 базовых величин.

Второй инцидент произошел 24 марта в Гродненском районе вблизи деревни Ятвезь. Военнослужащие Гродненской погрангруппы опять же по наводке задержали белоруса на автомобиле с прицепом. При проверке обнаружены метеозонд и 29 баллонов с газом. Мужчину поместили в ИВС Гродненской погрангруппы за «неповиновение законным требованиям сотрудников органов погранслужбы».

Мужчине грозит штраф до 100 базовых величин или общественные работы, или административный арест.

Ранее по теме


<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование