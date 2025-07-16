Последнее обновление: 16.07.2025 14:14

Госпогранкомитет похвастался очередным изъятием беспилотника у белоруса

Госпогранкомитет сообщил про очередное изъятие беспилотника у белоруса.

"Военнослужащие Лидского погранотряда 15 июля при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома в населенном пункте Радунь Вороновского района задержали гражданина Беларуси. В результате обыска в доме мужчины обнаружены один беспилотный летательный аппарат, аккумуляторные батареи и пульт дистанционного управления", - говорится в сообщении.

Беспилотник и комплектующие изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда. В отношении задержанного начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь (нарушение пограничного режима).

В Беларуси запрещен ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства страны без разрешения.

Кроме того, содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).

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