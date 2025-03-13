Более 1,2 тысячи грузовиков простаивают на белорусско-литовской границе. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

За сутки меньше всего транспорта на данном направлении приняли на свою территорию в сопредельном погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — всего 10% грузовиков от нормы, т.е. 50 фур из 500 возможных. Самый загруженный маршрут в ЕС проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). За сутки его контрольные службы оформили лишь 27% большегрузов.

По состоянию на 10:00 более 300 авто ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 52% грузовиков от нормы.

Около 200 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Польские контрольные службы приняли на свою территорию всего 39% транспорта.