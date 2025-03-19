На границе Беларуси с Польшей скопилось 550 легковушек

Перед польским Тересполем (Брест) въезда в ЕС ожидают 550 легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Утверждается, что польские контрольные службы приняли на свою территорию всего 37% транспорта.

Незначительное количество легковых авто фиксируется перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) — в очереди находится 10 единиц транспорта.

ГПК напоминает, что с 00:00 часов 19 марта Латвия ограничила движение для велосипедистов через пункт пропуска Патерниеки на границе с Беларусью.

Что касается грузовиков, то их на границе с Евросоюзом скопилось свыше 2 тысяч.

Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Перед данным погранпереходом въезда на сопредельную территорию ожидают 545 большегрузов, его контрольные службы за сутки пропустили 58% транспорта от нормы, т.е. 692 из 1200 фур.

По состоянию на 10:00 на въезд в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируются 520 и 480 большегрузов соответственно. За 24 часа их сотрудники оформили всего 17% грузовиков от нормы.

Около 50 грузовых авто находятся перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина). За сутки сопредельная сторона оформила 49% транспорта от нормы.