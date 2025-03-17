На границе Беларуси с Польшей скопилось 545 легковушек, сообщает Госпогранкомитет.

«Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 545 единиц авто. Сопредельная сторона с пятницы приняла на свою территорию 37% легковушек от нормы», - говорится в сообщении ведомства.

Незначительное количество легковых авто фиксируется перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) — в очереди находится 20 единиц транспорта.

Кроме того, тысяча грузовиков ожидает въезда в Литву. Меньше всего фур за двое суток проследовало на сопредельную территорию через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 10% транспорта от нормы, т.е. 101 из 1000 авто. Данный маршрут самый загруженный на пути в ЕС.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 490 грузовиков, его сотрудники за выходные дни пропустили 27% фур от нормы.

Перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи) въезда в Польшу ожидают 80 грузовых авто.