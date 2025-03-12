На границе Беларуси с Польшей скопилось 130 легковушек

Перед польским Тересполем (Брест) традиционно фиксируется существенное скопление легковушек — 130 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации ведомства, за 24 часа его контрольные службы выполнили норму по пропуску транспорта из Беларуси на 39%.

Кроме того, на литовском направлении скопление фур ежедневно растет. Несмотря на это, сотрудники сопредельного Шальчининкая (Бенякони) за минувшие сутки снизили процент оформления в три раза, а Мядининкая (Каменный Лог) — вдвое.

Въезда в Литву перед погранпереходами Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 450 и 410 фур соответственно. Литовские контрольные службы за 24 часа пропустили из Беларуси всего 15% и 8% большегрузов от нормы.

Перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) количество транспорта существенно не изменилось — 350 фур. Его сотрудники за сутки приняли на свою территорию 59% авто от нормы.

На латвийском направлении очередь в ЕС по-прежнему отсутствует.