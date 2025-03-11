На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1,1 тысячи грузовиков

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1100 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

За сутки количество грузового транспорта в очереди на въезд в страны ЕС увеличилось на 70 единиц. При этом литовские и польские контрольные службы продолжают искусственно замедлять оформление, утверждает ведомство.

Самым загруженным погранпереходом на въезд в Евросоюз остается литовский Шальчининкай (Бенякони) — 420 фур. Через данный пункт пропуска за сутки Литва пропустила 42% большегрузов от нормы.

Перед Мядининкаем (Каменный Лог) фиксируется 360 фур. За 24 часа литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 14% от нормы.

Перед единственным для проезда грузовиков польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) скопилось 375 фур. Польские контрольные службы за сутки приняли из Беларуси 67% авто от нормы.

На латвийском направлении очереди в ЕС отсутствуют.

Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 10:00 ожидают 135 легковушек. За 24 часа его контрольные службы выполнили норму по пропуску авто из Беларуси на 41%.