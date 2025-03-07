На границе Беларуси с Польшей скопилось 150 легковушек

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся более 150 автомобилей.

Как сообщает Госпогранкомитет Беларуси, сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 39% легковушек от нормы.

Что касается грузовиков, то в литовском Мядининкае за сутки оформили всего 18% фур от нормы.

«За 24 часа через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) в Литву проследовало лишь 18% грузового транспорта от нормы, т.е. сопредельная сторона оформила 92 из 500 авто», - говорится в сообщении.

Контрольные службы пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) за сутки приняли на свою территорию 38% фур от нормы. Данный маршрут самый загруженный на пути в ЕС.