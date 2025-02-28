ГПК Беларуси обвиняет Литву и Польшу в игнорировании норм пропуска транспорта

Контрольные службы Литвы и Польши продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта, говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

«По состоянию на 10:00 650 единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС. Меньше всего фур с понедельника проследовало в Литву через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 19% транспорта от нормы, т.е. 96 из 500 авто», - информирует ведомство.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 260 грузовиков, его сотрудники с начала недели выполнили нормы по пропуску фур на 45%.

Более 140 большегрузов ожидают въезда в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи). По данному маршруту с понедельника в Евросоюз проследовало 54% транспорта.

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 30 единиц авто. Сопредельная сторона с начала недели приняла на свою территорию 41% легковушек от нормы.