На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более тысячи машин

Более 1000 транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Меньше всего фур за 24 часа проследовало в ЕС через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 15% транспорта от нормы, т.е. 78 из 500 авто. По состоянию на 10:00 въезда на сопредельную территорию ожидают 360 большегрузов.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 190 грузовиков, его сотрудники за сутки оформили 39% фур от нормы.

Более 300 большегрузов ожидают въезда в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи). По данному маршруту за 24 часа в Евросоюз проследовало 57% транспорта.

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 185 единиц авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 35% легковушек от нормы.