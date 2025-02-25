Последнее обновление: 25.02.2025 17:41

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 800 машин

Около 800 машин ожидают въезда в Евросоюз из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Меньше всего фур за 24 часа проследовало в ЕС через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог). Его контрольные службы оформили лишь 30% транспорта от нормы, т.е. 148 из 500 авто. По состоянию на 12:00 въезда на сопредельную территорию ожидают 270 большегрузов.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 230 грузовиков, его сотрудники за сутки оформили 45% фур от нормы.

Более 140 большегрузов ожидают въезда в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи). По данному маршруту за 24 часа в Евросоюз проследовало 60% транспорта.

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 150 единиц авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 41% легковушек от нормы.

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