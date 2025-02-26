За 24 часа очередь фур на въезд в Польшу увеличилась в 2,5 раза – ГПК Беларуси

За 24 часа очередь фур на въезд в Польшу увеличилась в 2,5 раза, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 более 820 единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС», - говорится в сообщении.

За сутки очередь транспорта перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) выросла со 140 до 370 единиц. Его контрольные службы приняли на свою территорию 46% грузовиков.

Меньше всего фур за 24 часа проследовало в ЕС через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его сотрудники оформили лишь 17% транспорта от нормы, т.е. 84 из 500 авто. Контрольные службы Шальчининкая (Бенякони) приняли на свою территорию 44% грузовиков от нормы.

Въезда в Польшу ожидают 40 легковых авто. Польская сторона за сутки оформила 41% легковушек от нормы.