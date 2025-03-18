Последнее обновление: 18.03.2025 12:37

На границе Беларуси с Польшей скопилось 520 легковушек

520 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, его контрольные службы приняли на свою территорию всего 39% транспорта.

За сутки очередь грузовиков на въезд в Евросоюз увеличилась на 255 единиц до 1335 фур.

Более 1010 большегрузов простаивают перед литовскими пунктами пропуска. За сутки меньше всего транспорта на данном направлении приняли на свою территорию в сопредельном погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — всего 15% грузовиков от нормы, т.е. 75 фур из 500 возможных. Через литовский Шальчининкай (Бенякони) за сутки в ЕС въехало лишь 28% большегрузов.

По состоянию на 10:00 въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 325 авто. За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 54% грузовиков от нормы.

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